ВР внесет изменения в Закон «Об ипотечных облигациях»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ипотечных облигаций”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 250 народных депутатов из 310 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью разработки данного проекта является усовершенствование регулирования рынка ипотечных облигаций путем установления требования не учитывать «сомнительные» ипотечные и другие активы для расчета размера ипотечного покрытия обычных ипотечных облигаций, а также установления требований и ограничений относительно деятельности управителя, обязательных условий договора об управлении ипотечным покрытием, которое будет способствовать надлежащему выполнению обязательств эмитента по ипотечным облигациям и усовершенствованию выполнения управителем функций по управлению ипотечным покрытием.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Закон «Об ипотечных облигациях», которыми, в частности, предусмотрено установление требования не учитывать «сомнительные» ипотечные и другие активы для расчета размера ипотечного покрытия обычных ипотечных облигаций; необходимость установления нормативно-правовыми актами Комиссии по ценным бумагам лицензионных условий осуществления деятельности по управлению ипотечным покрытием, требований к размерам уставного и собственного капитала, порядка его определения, ликвидности, необходимых условий договоров, которые заключаются во время осуществления деятельности управителя ипотечным покрытием, других требований и показателей, ограничивающих риски деятельности управителя ипотечным покрытием и т. п.