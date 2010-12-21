Некоторые банки откорректировали свои условия по депозитам - эксперт

Некоторые банки откорректировали свои условия по депозитам физических лиц.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, основная часть из этих банков незначительно снизили ставки по депозитам физических лиц, но некоторые увеличили ставки на вклады в гривне с небольшим сроком размещения (1-3 месяца). В результате средняя ставка по вкладам в гривне на срок 1 месяц возросла на 0,1 пункта, на 3 месяца – на 0,26 пункта. Депозиты в гривне на срок 6-12 месяцев и депозиты в иностранной валюте на все сроки немного снизили свою доходность – в среднем на 0,02 пункта.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 4,7 до 13,5%; на 6 месяцев – от 6 до 15%; на 12 месяцев – от 8,5 до 16%. По вкладам в долларах США ставки таковы: на 1 месяц – от 2 до 6% годовых; на 3 месяца – от 3 до 7,75%; на 6 месяцев – от 2,5 до 8,5%; на 12 месяцев – от 3,2 до 9%. По вкладам в евровалюте ставки следующие: на 1 месяц – от 1 до 5%; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,4 до 8%.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, «в основном ситуация на рынке остается стабильной, существенного изменения уровня ставок не происходит. Некоторые колебания как в одну, так и другую сторону связаны со стратегией конкретных банков, а также степенью заинтересованности последних в ресурсах».