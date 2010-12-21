Эксперт: активизация кредитования в Украине продолжается

Тенденция активизации кредитования физических лиц в Украине продолжается.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «данная ситуация связана с достаточностью и существенным удешевлением ресурсов, которое сложилось на текущий момент, а также необходимостью обновлять кредитные портфели с целью пополнения доходной базы банков».

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, растет количество выданных автокредитов, так как банки активно продвигают данный продукт. Они устанавливают привлекательные условия: снижают размер первоначального взноса, увеличивают срок кредитования и уменьшают размер процентной ставки.

По информации аналитика, условия автокредитов сложились следующие. Первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 9,5% до 20,5% годовых; 3 года – от 15,5% до 26,75%; 5 лет от 16,9% до 22,44%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 19% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита от 1,5 до 3% от суммы кредита.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что постепенно растет и количество ипотечных предложений, условия по которым также становятся более доступными для заемщиков. Кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на следующих условиях. Процентная ставка фиксированная на весь срок - 15%-26% годовых, плавающая – 14,95-18,56%; срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.