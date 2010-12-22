Янукович внес в ВР представления о смене главы Нацбанка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания на должности главы НБУ увеличен до 7 лет.