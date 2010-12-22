Азаров считает, что Украина в следующий год входит уверенно

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина в следующий год входит уверенно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«В следующий год мы входим уверенно с необходимым запасом прочности, чтобы 1 января бесперебойно финансировать зарплаты и пенсии, инфраструктурные проекты», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Нынешний 2010 год он назвал «годом надежды». Подводя итоги уходящего года, премьер подчеркнул, что за этот период были сделаны шаги для восстановления экономики, принят Налоговый кодекс, начата административная реформа и положено начало другим реформам. В целом, по мнению Н.АЗАРОВА, экономика Украины постепенно выходит из кризиса. «Ее состояние можно сравнивать с состоянием человека, который выздоравливает после тяжелой болезни», - сказал Н.АЗАРОВ.