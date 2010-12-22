Азаров рассчитывает, что госбюджет-2011 будет принят ВР завтра

Правительство рассчитывает, что бюджет-2011 будет принят Верховной Радой Украины завтра.

Об этом заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Правительство рассчитывает, что завтра при поддержке депутатского корпуса государственный бюджет на 2011 год будет принят», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он еще раз подчеркнул, что госбюджет на 2011 год разработан на основе новых Налогового и Бюджетного кодексов и является составляющей экономических реформ, которые проводятся в стране. «Как и вся программа (реформ – УНИАН) в целом он бойко, даже горячо, обсуждается», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все конструктивные предложения изменений в госбюджет будут учтены при принятии в парламенте.