Проценты от конвертации денег по Киотскому протоколу пошли в бюджет - Швец

Проценты от конвертации денег, полученных по Киотскому протоколу, Национальный банк Украины получил в качестве комиссионных и они никуда из государственного бюджета не делись.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя обвинения, выдвинутые генпрокуратурой экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, заявил народный депутат Украины Виктор ШВЕЦ.

«Главная суть обвинения – она не дала умереть людям, которые получают социальную помощь от государства. ТИМОШЕНКО обвиняют в том, что она дала соответствующее поручение Министерству финансов проконвертировать деньги, за которые Национальный банк получил 960 тыс. грн. комиссионных. Затем деньги в полном объеме были возвращены на казначейский счет в «Укрэксимбанк» (речь идет о 180 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу – УНИАН), и это является подтверждением того, что никакого ущерба государству нанесено не было», - сказал народный депутат, отметив при этом, что выдвинутые Ю.ТИМОШЕНКО обвинения «это первый случай в истории, когда государственный служащий привлекается к ответственности за то, что он исполняет свои функции».

По словам В.ШВЕЦА, постановление о возбуждении уголовного дела – «полный правовой цинизм». При этом он отметил, что органы следствия сегодня используются исключительно как инструмент политического давления на оппозицию.

Также депутат подчеркнул, что Генеральная прокуратура абсолютно не обратила внимания на то, что проценты, которые получил Нацбанк в результате конвертации указанной суммы, являются его прибылью, которая зачисляется в бюджет.

«Обвинение ТИМОШЕНКО абсолютно не основывается на требованиях Уголовного кодекса, а является исключительно политическими», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования денег, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.