Антикоррупционный законопроект Президента на 90% совпадает с парламентским - Власенко

Народный депутат из фракции “БЮТ-Батьківщина” Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что предложенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект об основных принципах в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, который недавно был зарегистрирован в Верховной Раде, на 90% совпадает с теми законами, что были приняты Верховной Радой в июне 2009 года и должны вступить в действие в январе в 2011 года.

Об этом идет речь в комментарии С.ВЛАСЕНКО, переданном агентству УНИАН.

«То есть, это все свидетельствует лишь о том, что антикоррупционный комитет в нынешнем составе не выполняет своей функции, а лишь переписывает то, что парламент уже принял», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

В связи с этим, по мнению депутата, Президенту следует расформировать антикоррупционный комитет, а генеральному прокурору и министру внутренних дел “заниматься своими прямыми обязанностями”.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.