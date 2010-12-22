Тимошенко заявляет, что Янукович сформировал в стране систему коррупции и покрывательства коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал сегодня в государстве полную систему коррупции и покрывательства коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, комментируя вчерашнее непринятие Верховной Радой пакета антикоррупционных законов, заявила сегодня в интервью журналистам возле Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая пришла в очередной раз на допрос к следователям.

«В Украине каждый день происходят «знаковые» события. Вчера за 12 минут отменили три закона о борьбе с коррупцией, которые были разработаны нашим правительством. Это означает, что в действительности в Украине открыты сегодня все двери для коррупции. И он (Президент Украины – УНИАН) сформировал полную систему коррупции, а во-вторых, полное покрывательство коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.