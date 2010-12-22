ВР в ряде законов заменила понятие “уставный фонд” на “уставный капитал”
15:28, 22 декабря 2010Финансы
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Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала” (относительно замены понятия “уставный фонд” понятием “уставный капитал”).
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 246 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, заменив в них понятие “уставный фонд” понятием “уставный капитал”.
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