ВР в ряде законов заменила понятие “уставный фонд” на “уставный капитал”

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала” (относительно замены понятия “уставный фонд” понятием “уставный капитал”). Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 246 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законом внесены изменения в ряд законодательных актов Украины, заменив в них понятие “уставный фонд” понятием “уставный капитал”.

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