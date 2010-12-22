Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9710-7,9745 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9770/7,9880, к 12:00 цены снизились до 7,9715/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 7,9710/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2798/0,2801. К закрытию цены понизились до 0,2797/0,2799.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6802 (-0,0523).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3080/1,3180.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4840/10,5010, к 12:00 цены установились на значениях 10,4835/10,5020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,4775/10,4880.