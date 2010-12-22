Изменения политики НБУ будут касаться стимулирования экономического роста – эксперт

Изменения политики Национального банка Украины после смены руководства, вероятнее всего, будут касаться использования инструментов не только стабилизации экономической ситуации, но обеспечения роста экономики.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО.

При этом он отметил, что отставку Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ не нужно рассматривать как негативную оценку Президентом работы Нацбанка. Речь идет скорее о необходимости корректировки политики, смены ее направленности.

«Я бы ни в коем случае не стал связывать отставку В.СТЕЛЬМАХА с тем, что это якобы признание неэффективности работы Нацбанка, скорее наоборот. Недавно на встрече в регионах Президент отметил высокую роль Нацбанка в поддержании восстановления стабильности банковской системы в период кризиса, то есть банк эффективен и так далее, – подчеркнул Я.ЖАЛИЛО. – Но тогда же прозвучали вещи о необходимости обновления инструментариев Нацбанка, связанных с поддержанием макроэкономической стабильности в условиях поддержки экономического роста. Вот именно в этом, я думаю, должен состоять основной сдвиг политики Нацбанка».

По мнению эксперта, теперь к основным задачам НБУ, таким как сдерживание инфляции и обеспечение стабильности курса национальной валюты, добавятся еще и меры по стимулированию экономического роста.

«Нужно выбирать инструменты, которые своей целью имеют не только обеспечить минимум инфляции, стабильность курса и устойчивость банков, но и при этом поддерживать тенденцию роста. Для этого и нужны сдвиги в валютном регулировании, банковском регулировании и политике рефинансирования», – отметил Я.ЖАЛИЛО.

Что касается влияния кадровых изменений в НБУ на ситуацию на валютном рынке, то, по мнению эксперта, каких-либо существенных изменений ожидать не стоит.

«Непосредственно смена руководства никак не отразится. Есть более мощные факторы, которые могут влиять. Сейчас мы видим традиционное оживление спроса на валюту в конце года, но эта тенденция будет изменена уже в первом квартале следующего года, когда будет необходимость уплаты налогов и нужно будет конвертировать валюту в гривню, – отметил Я.ЖАЛИЛО. – Не думаю, что эта отставка должна восприниматься как какая-то дестабилизация или ухудшение перспектив политики НБУ, снижение доверия к политике и так далее».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

Как объяснили в пресс-службе Президента Украины, такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания на должности главы НБУ увеличен до 7 лет.