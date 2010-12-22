За занятие игорным бизнесом можно "сесть" на пять лет

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Закон Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Ими предусмотрено, что применение финансовых санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов милиции и/или органов государственной налоговой службы.

Кроме того Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 203-2 такого содержания: “Занятие игорным бизнесом – карается штрафом от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. 2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, – караются ограничением свободы на срок до пяти лет».