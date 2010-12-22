Колесников считает, что необходимо усилить независимость Нацбанка

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что независимость Национального банка Украины должна быть усилена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Национальный банк должен быть независимым… Эти все наблюдательные советы Нацбанка – это излишняя постсоветская структура», – заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Верховная Рада Украины внесла ряд изменений в Закон «О Национальном банке Украины», которыми существенно ограничила полномочия Совета Нацбанка. В частности, теперь Совет НБУ не может давать рекомендации по увольнению или назначению председателя и членов правления Нацбанка.