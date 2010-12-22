Смена руководства НБУ не приведет к значительным колебаниям курса гривни – эксперт

Смена руководства Национального банка Украины (НБУ) не приведет к значительным колебаниям курса национальной денежной единицы.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, динамика курса в большей степени зависит от мировых тенденций и в меньшей степени от персоналий.

Также Н.ИВЧЕНКО отметил, что позитивным является тот факт, что новое руководство НБУ, скорее всего, будет придерживаться политики, направленной на повышение волатильности курса национальной валюты.

«И пусть население привыкает к этим прыжкам, и не бежит при каждом изменении курса покупать или продавать валюту», - добавил Н.ИВЧЕНКО.

Что касается мер по стимулированию Нацбанком роста экономики, в частности, за счет увеличения объемов рефинансирования, то он считает, что увеличение рефинансирования маловероятно, так как спрос на ресурсы со стороны украинских предприятий на сегодня покрывается. Если же речь идет об активизации кредитования населения, то Нацбанк на такие шаги вряд ли пойдет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

В пресс-службе Президента Украины сообщили, что такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания на должности главы НБУ увеличен до 7 лет.