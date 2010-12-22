Кабмин решил направить почти 623 млн. грн. Спецфонда на покрытие внутреннего госдолга

Кабинет министров принял решение направить 622,9 млн. грн. Спецфонда на покрытие внутреннего государственного долга.

Соответствующее распоряжение №2258 от 13 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, средства выделяются Министерству финансов на безвозвратной основе за счет поступлений в Стабилизационный фонд от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности — от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, на которых размещены объекты, подлежащие приватизации.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, Государственный долг Украины на конец октября т.г. составил 307 млрд. 926 млн. 489,45 тыс. грн. (75,97%) или 38 млрд. 920 млн. 887,00 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 173 млрд. 544 млн. 917,26 тыс. грн. (42,82%), или 21 млрд. 935 млн. 501,95 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 381 млн. 572,19 тыс. грн. (33,16%), или 16 млрд. 985 млн. 385,05 тыс. долл.