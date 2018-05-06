Стельмах уходит: банковский и валютный рынок ждут грандиозные перемены

Президент Украины Виктор Янукович внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира Стельмаха от должности председателя Национального банка и назначении на эту должность Сергея Арбузова, который на сегодня является первым заместителем главы НБУ. В пресс-службе Президента такое решение связывают с подачей В.Стельмахом заявления об отставке.

Отставка В.Стельмаха, без намека на иронию - легендарного человека в советские времена, в целом ожидаемая, с учетом политического окраса. В 1993-1999 гг. В.Стельмах занимал должность первого заместителя председателя НБУ Виктора Ющенко. После назначения В.Ющенко премьер-министром в 1999-2000 гг. В.Стельмах исполнял обязанности главы НБУ, а с января 2000 по январь 2003 гг. - председателя Нацбанка. 16 декабря 2004 года во второй раз становится главой Нацбанка Украины. Формально сменил на этом посту Сергея Тигипко, который вторую половину 2004-го занимался продвижением премьера Виктора Януковича в Президенты Украины в качестве руководителя его избирательного штаба. Фактически же в то время Нацбанком руководил Арсений Яценюк. Осенью 2007-го на досрочных парламентских выборах В.Стельмах проходит в Верховную Раду под №28 списка пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Затем В.Стельмах отказался от депутатского мандата в пользу кресла главы Национального банка.

Юлия Тимошенко в период своего премьерства приложила немало усилий, чтобы снять В.Стельмаха, обвиняя НБУ в многомиллиардных махинациях с рефинансированием банков, в том числе и тех, владельцы которых приближены к Виктору Януковичу. Но все попытки были безрезультатными - В.Ющенко отстоял «своего». Поэтому совершенно логично, что нынешний Президент ставит во главе Нацбанка более лояльного человека, особенно с учетом формирования мощной вертикали власти.

Назначение Сергея Арбузова может на первый взгляд вызвать массу вопросов, особенно относительно опыта управления столь сложным и мощным финансовым учреждением как НБУ. Скорее всего, в помощь ему назначат замов, которые «съели ни один пуд соли» в должности глав крупных банков или руководителей региональных подразделений регулятора. По некоторым данным, одним из них станет экс-губернатор Львовской области Василий Горбаль, отставка которого 21 декабря связана якобы именно с этим. Возможно, что замами главы НБУ станут Игорь Юшко и Вадим Пушкарев. Не исключено появление среди ТОП-менеджеров Нацбанка Игоря Францкевича и Вячеслава Юткина. Но на этом преобразования не закончатся – в НБУ заменят практически все среднее звено. По традиции, конечно, большая часть новых работников будут выходцы из Донецкой области.

Поможет рассортировать все по своим местам и законодательство. В соответствии с Законом о Национальном банке (Статья 9.) Совет НБУ не может предоставлять рекомендации относительно целесообразности назначения на должности или освобождения председателя Национального банка, членов Правления Национального банка. То есть, Совет регулятора беспомощен в плане руководства НБУ и все остается в руках власти.

***Арбузов Сергей Геннадьевич родился в 1976 году в Донецке в семье банкиров.

Кандидат экономических наук. В 1998 г. окончил Донецкий госуниверситет по специальности «финансы и кредит», квалификация экономист. Он также является кандидатом экономических наук (2009 год). Общий стаж работы – 15 лет и 8 месяцев. Трудовую деятельность начал сразу после окончания университета экономистом валютно-кредитного отдела ПриватБанка в Донецке. Позже был назначен управляющим Константиновского филиала ПриватБанка. С октября 2003 года - председатель Правления АБ "УкрБизнесБанк" (до 2003 года - банк "Донеччина"). С 2005 года был членом партии "Народный союз "Наша Украина". С 26 мая 2010 года - член Наблюдательного совета, с июня 2010 года - председатель Наблюдательного совета ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк"). С 1 сентября 2010 года - первый заместитель председателя Национального банка Украины.

Валютный рынок, ожидай…

Ротация в Национальном банке принесет новшества и на валютный рынок. На днях НБУ отменил свое постановление 2005 года, которым упразднялась обязательная продажа 50% валютной выручки.

***Это предусмотрено постановлением НБУ №457 от 8 октября 2010 года, которым признается утратившим силу постановление Нацбанка от 31 марта 2005 года № 101 “Об отмене обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов” (регистрация в Минюсте 5 апреля 2005 года, № 359/10639). Постановление №101 отменяло действие постановления НБУ от 4 сентября 1998 года N349 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов - юридических лиц".

Фактически НБУ де-юре возвращает обязательную продажу валюты, норма о чем действовала с 1998 года. Теперь все лица с 23 декабря 2010 года (именно с этого дня вступает в силу постановление НБУ), получающие валюту из-за рубежа как по торговым, так и по финансовым операциям, будут обязаны продавать 50% от ее суммы. Данные действия должны способствовать росту предложения валюты на межбанковском рынке и тем самым избавят Нацбанк от необходимости опустошать свои золотовалютные запасы.

Ю.Тимошенко в кризисном 2009 году, когда валюты катастрофически не хватало, хотела ввозобновить такую обязаловку. Но на ее пути главным препятствием была именно позиция В.Ющенко и В.Стельмаха. Теперь ситуация радикально изменилась, противостояния в подобных вопросах нет. И хотя испытания кризисного 2009 года ушли в историю, но перед новым руководством НБУ встает не менее острая проблема, которая будет крайне актуальной в 2011 году. Задержка с очередным траншем МВФ свидетельствует, что кредиты Фонда будет получать все сложнее и сложнее. А выплаты по госдолгам в следующем году составят более 7 млрд. долл. В этой связи НБУ нужно не продавать, а скупать валюту на межбанке, чтобы обеспечить формирование необходимых резервов для расчетов по займам. И тут обязательная продажа валюты очень выгодна регулятору.

Но к обязательной продаже крайне отрицательно отнесутся украинские банки с зарубежным капиталом. Привлекая дешевые валютные кредиты от своих материнских структур, они будут обязаны часть валюты конвертировать в гривну и нести валютные риски. При этом с новым руководством НБУ им, за исключением банков с российским капиталом, будет все сложнее находить общий язык. Не стоит забывать, что покупка украинских банков крупными зарубежными финансовыми структурами происходила во время президентства В.Ющенко. Тогда приход иностранного капитала был вызван ориентацией экономики Украины на ЕС. Теперь Евросоюз не является приоритетным направлением и перед НБУ не стоит задача создания особых условий для работы банков из западноевропейских стран. В определенной степени это правильно, необходимо уравнять рынок. Но не исключено, что теперь благосклонность проявят к банкам с российским капиталом, что даст им возможность занять лидирующие позиции на рынке.

Новая метла метет по-новому

Скупая «обязательно проданную» валюту на межбанке, НБУ пополнит резервы, что приведет к насыщению экономики гривней. Как следствие - существенно снизится стоимость нацвалюты. Банки получат возможность выдавать кредиты в гривне отдельным юридическим компания по ставке порядка 10-12% (такая ставка была на валютные кредиты). Ставки станут приемлемыми для украинских компаний, что приведет к росту реального кредитования экономики в целом.

Приток гривни в экономику позволит существенно снизить ставки по депозитам, прежде всего, в нацвалюте. Гривня обесценится и проблемные кредиты, которые на сегодня находятся на балансах банков, можно будет уже через два-три года безболезненно списать на убытки. Те же банки, которые не воспользуются этой «скрытой льготой» НБУ, будут вынуждены уйти с рынка. Не исключено, что новое руководство НБУ чаще будет прибегать к введению временной администрации, чтобы исключить рисковые операции отдельных финучреждений. В целом, система банковского надзора существенно реформируется.

Рынок ожидает, что новое руководство НБУ на деле, а не на словах будет рефинансировать коммерческие банки для кредитования жилищных программ, в том числе молодежного строительства, приоритетных отраслей экономики. В этих условиях ряд средних и даже мелких банков получат импульс для ускоренного развития. Так что через три-пять лет в банковском секторе следует ожидать значимый передел. Ряд банков, в том числе и крупных, будут вынуждены или найти новых владельцев, или уйти с рынка. А средние финучреждения, наращивая потенциал при поддержке НБУ, смогут начать процесс поглощения. В результате банковская система станет более структуризированной и управляемой.

Первые результаты работы нового руководства НБУ будет уже понятны по итогам первого квартала 2011 года. Именно тогда можно будет оценить первые успехи и промахи.

Николай Господарец (для УНИАН)

P.S. Пока статья готовилась к публикации, появились первые комментарии ротации в Нацбанке.

Так, фракция «БЮТ-Батькивщина» в ВР заявила, что поддерживает отставку В.Стельмаха с должности председателя Нацбанка, но голосовать за назначение на эту должность С.Арбузова не будет. “Несмотря на то, что руководство Партии регионов уже успело поблагодарить его за «профессиональную» работу, именно Стельмах несет полную ответственность за сознательный и целенаправленный обвал курса гривни Нацбанком в 2008-2009 годах, который осуществлялся для усиления кризиса и обеспечения прихода к власти Януковича”, - говорится в сообщении. В то же время, по мнению бютовцев, “аппетиты Cемьи Януковича требуют жертв. Именно поэтому, освобождая Стельмаха, Президент назначает на должность руководителя НБУ лицо, приближенное к собственной семье”. “Назначение Арбузова означает, что семья ЯНУКОВИЧЕЙ приватизирует Нацбанк, стремясь установить полный контроль над банковской сферой”, - считают они.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко считает, что смена руководства Национального банка не приведет к значительным колебаниям курса национальной денежной единицы.

Также Н.Ивченко отметил, что позитивным является тот факт, что новое руководство НБУ, скорее всего, будет придерживаться политики, направленной на повышение волатильности курса национальной валюты. «И пусть население привыкает к этим прыжкам, и не бежит при каждом изменении курса покупать или продавать валюту», - добавил Н.Ивченко. Что касается мер по стимулированию Нацбанком роста экономики, в частности, за счет увеличения объемов рефинансирования, то он считает, что увеличение рефинансирования маловероятно, так как спрос на ресурсы со стороны украинских предприятий на сегодня покрывается. Если же речь идет об активизации кредитования населения, то Нацбанк на такие шаги вряд ли пойдет.

Директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей Блинов считает, что готовящаяся смена руководителя Национального банка является скорее формальностью. По его словам, «Сергей Арбузов вот уже несколько месяцев де-факто руководит центральным банком». Аналитик не ожидает коренных изменений в политике регулятора.

Аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр Лозовой полагает, что, «скорее всего, назначение С.Арбузова главой украинского центрального банка состоится в ближайшее время ввиду полного контроля Партией регионов процесса принятия решений в парламенте». По мнению аналитика, данная новость в целом является негативной для экономики, учитывая масштабы влияния НБУ на валютный рынок страны и неопределенные ожидания от политики нового главы Нацбанка. Однако политика НБУ по обменному курсу вряд ли претерпит кардинальные изменения ввиду того, что основные направления на 2011 год согласованы с МВФ.

Финансовый аналитик Эрик Найман считает, что уже в следующем году Украину может ожидать валютная либерализация, возможность более гибкого вывода средств из страны и открытие счетов физическими лицами за рубежом. «Это тот путь, по которому прошла та же Россия после появления питерских в администрации российского Президента, - сказал эксперт. - Может быть, это будет стимулировать проведение такой долгожданной реформы».

Он также выразил мнение, что с приходом нового руководств следует ожидать изменений в монетарной политике. «Сейчас в Нацбанк будет заходить новое поколение с новыми идеями. Можно ожидать ухода от жесткой привязки гривни к доллару, то есть, появится валютная корзина по российскому сценарию «гривня к доллару и к евро». И уже не будет так, как сейчас, когда гривня к доллару стабильна, а к евро колеблется, - отметил он. - Так что нужно готовиться, с одной стороны, к валютной либерализации, а с другой – к большей валютной ликвидности на рынке. Главное – не нервничать».

На этом совете и закончим...