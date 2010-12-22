Смена руководителя Нацбанка является скорее формальностью - эксперт

Готовящаяся смена руководителя Национального банка Украины является скорее формальностью.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он считает, что «Сергей АРБУЗОВ вот уже несколько месяцев де-факто руководит центральным банком». На сегодняшний день аналитик не ожидает коренных изменений в политике Нацбанка.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ полагает, что, «скорее всего, назначение С.АРБУЗОВА главой украинского центрального банка состоится в ближайшее время ввиду полного контроля Партией регионов процесса принятия решений в парламенте». По мнению аналитика, данная новость в целом является негативной для экономики, учитывая масштабы влияния НБУ на валютный рынок Украины и неопределенные ожидания от политики нового главы Нацбанка. Однако политика НБУ по обменному курсу вряд ли претерпит кардинальные изменения ввиду того, что основные направления на 2011 год согласованы с МВФ, прогнозирует А.ЛОЗОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

Как объяснили в пресс-службе Президента Украины, такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 года подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания на должности главы НБУ увеличен до 7 лет.