Антикоррупционные законы – игра в «дурака»?

Украина таки имеет свои отличительные черты, которые свидетельствуют, что она не ширпотреб, а индпошив. Это в очередной раз подтвердила долгоиграющая борьба с коррупцией. С учетом наших заявлений о евроинтеграции, нам «рекомендовали» принять законы, направленные на пресечение всемогущих взяточников, и мы просьбу удовлетворили. Мировое сообщество вздохнуло свободней и начало разрабатывать план внедрения «положительной страны» в цивилизацию. Жаль, что этот план подразумевает аудит работы принятых законов. Но из «подконтрольной» ситуации наши VIP-персоны, которые уже 20 лет пытаются укротить коррупцию (с ней они, наверное, боролись еще в советские времена, откуда, собственно и родом коррупция), являющуюся символом их же власти, придумали, как выйти – вступление в силу документов можно просто отложить. И аргументировали свои действия тем, что законы нуждаются в доработке, дабы сделать их более действенными. Время идет, а сигнал сверху работает – можно продолжать удовлетворять просьбы на определенные услуги и получать материализованную «благодарность». То есть, главному научились – пускаем пыль в глаза, а пока от нее «отмоются» можно сделать вид, что доработали и активизировали, сконцентрировали и ужесточили, а также пресекли. Но, на самом деле все эти игры напоминают мину замедленного действия…

Антикоррупциада

21 декабря Верховная Рада отменила принятый 11 июня 2009 года пакет антикоррупционных законов. В принципе, они все равно были не востребованы. Их действие откладывалось парламентом дважды - с 1 января на 1 апреля 2010 года и с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года (в этом случае при активном участии фракции Партии регионов). На их принятии настаивала Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) в рамках сотрудничества с ЕС. Антикоррупциада в принципе началась с доклада GRECO относительно состояния дел в этой сфере в Украине. Президент GRECO Драго Кос в начале июня уже далекого 2009-го заявлял, что тогдашний Кабинет министров не давал разрешение на публикацию уже второго доклада организации, утвержденного в мае 2009 г. Тогда GRECO грозилась опубликовать документ без согласия украинского правительства, ссылаясь на то, что «это хороший доклад. Ни одна из 25 рекомендаций не была признана невыполненной, но достаточно много их выполнено частично”. Аудит обнародовали 9 июня, а 11 июня, как бы демонстрируя несокрушимость марша к цели, были приняты законы, которые затем так и не применялись на деле.

Видимо за рубежом, настоятельно рекомендуя заняться антикоррупционными законами, не знали, что в Украине давно существует соответствующая законодательная база. Помимо всевозможных уголовно-процессуальных кодексов, статьи которых напрямую касаются данной сферы, в нашей стране с 1995 года действует Закон «О борьбе с коррупцией», причем в свое время аналогов ему не было. Конечно, время идет и вносит свои коррективы, что требует изменений в «кодексы чести». Но главное остается неизменным - для борьбы с коррупцией необходимы деполитизация правоохранительных органов и судов, высокая правовая гражданская культура, что собственно в Украине отсутствует. И посему, даже если вступят в силу законы, которые будут абсолютно соответствовать мировой практике, они не станут эффективными. Чтобы искоренить коррупционное зло, нам не хватает политической воли (что само по себе невозможно, т.к. власть является олицетворением того, с чем боремся), можно еще добавить и необходимость переключения внимания с карательных мер к мерам предупредительным. Создается впечатление, что нам нужно не столько пресечь коррупцию как таковую, сколько продемонстрировать работу МВД и прокуратуры. Мы ловим и садим мелочь, отчитываясь об увеличении количества протоколов и открытых дел, а большая рыба остается при своем.

Что касается двух «отсрочек» антикоррупционных законов, то, по мнению народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко, промедлением с их принятием команда Президента дает чиновникам понять, что они могут продолжать обворовывать государство.

"Если бы с 1 января вступили в действие данные законы, можно было бы нанести сокрушительный удар по коррупции, начиная от депутата поселкового совета до народного депутата и Президента", - сказал А.Гриценко. В то же время он отметил, что борьба с коррупцией в стране должна исходить "из первого кресла страны", иначе ничего не выйдет.

Комментируя факт блокирования в Украине вступления в силу пакета антикоррупционных законов (принятых ранее), Д.Кос сказал, что такие действия ставят под вопрос наличие желания Украины бороться с коррупцией. «Возможно, могут быть найдены лучшие решения (чем те, которые представлены в пакете), но в настоящее время должен быть реализован хотя бы этот пакет», - считает он.

Нам не туда...

Но мы пошли другим путем. 21 декабря после «аннулирования» ряда законов (“Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”). ВР внесла в повестку дня президентский законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

Первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк заявил, что депутаты могут принять документ в целом уже в январе 2011 года.

Как отметили в пресс-службе Президента, внесенный законопроект предусматривает введение действенных механизмов для предотвращения возникновения коррупции, устранения причин и условий, которые ее порождают. Документ, как утверждает пресс-служба, получил одобрительные отзывы со стороны GRECO, которая, в соответствии с Планом действий Украина-ЕС контролирует выполнение принятых Украиной на себя обязательств. Положения законопроекта также согласованы с положениями Конвенции ООН против коррупции.

Другими словами, все «в шоколаде». Остается только понять, чем таким конкретным отличались принятые ранее законы, изъяны которых не давали власти продуктивно бороться с коррупцией?

Народный депутат (фракция “БЮТ-Батьківщина”) Сергей Власенко считает, что предложенный Президентом законопроект, на 90% совпадает с теми законами, которые приняты ВР в июне 2009 года и должны были вступить в действие в январе 2011 года.

«То есть, это говорит о том, что антикоррупционный комитет в нынешнем составе не выполняет своей функции, а лишь переписывает то, что парламент уже принял», - сказал С.Власенко.

По мнению депутата, Президенту следует расформировать антикоррупционный комитет, а генеральному прокурору и министру внутренних дел “заниматься своими прямыми обязанностями”.

Как отмечает объединение «ТОРО» (является Контактной группой в Украине Transparency International – глобальной антикоррупционной неправительственной организации), "всего 12 минут понадобилось народным депутатам, чтобы «похоронить» последнюю надежду рядовых украинцев и международного сообщества на то, что украинская власть когда-то начнет реальную борьбу с коррупцией. В государстве, которое замыкает все возможные рейтинги коррумпированности, эта борьба закончилась, практически так и не начавшись».

В «ТОРО» считают, что «по содержанию отмененные законы не намного отличаются от проекта антикоррупционного закона, недавно внесенного в парламент Президентом Украины. Выходит, что, отменив антикоррупционные законы и поставив на рассмотрение аналогичный закон от Виктора Януковича, депутаты испугались собственной тени».

По мнению «ТОРО», самым плохим в этой ситуации является фактическая потеря Украиной собственной репутации в международных антикоррупционных кругах. Ведь, отменив антикоррупционные законы, Украина еще больше отдалилась от выполнения своих обязательств перед GRECO и OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) – двух самых авторитетных международных форумов, которые напрямую занимаются вопросами добропорядочности. Членом этих организаций сегодня является и Украина.

«Говорить, что президентский законопроект настолько отличался от отмененных законов, что возникала какая-то особая потребность в их отмене, а не доработке, нельзя. В своей основе президентский законопроект практически на 80% повторяет нормы отмененных законов. Предложения Президента, которые улучшают отмененные законы, логичнее было бы вмонтировать в текст существующих законов, чем подавать в виде нового законопроекта», - считают представители глобальной антикоррупционной неправительственной организации.

Оценить анкоррупционное законодательство можно будет после его принятия, а действенность утвержденных властью мер покажет время. Главное, чтобы законы приняли и не откладывали до лучших времен введение их в силу, ну хотя бы для вида, а то перед ЕС как-то неудобно. Евросоюз то не знает, что в принципе ничего не изменится, что у нас закон – дышло, куда повернешь, туда и вышло…

Нана Черная (УНИАН)