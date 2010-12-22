Вопрос о ликвидации Совета Нацбанка не стоит – Акимова

На сегодняшний день вопрос о ликвидации Совета Национального банка Украины, как органа, не стоит.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации президента Ирина АКИМОВА.

«Вопрос об отмене его, как органа, не стоит. Совет Нацбанка существует по закону и будет продолжать существовать», - заявила И.АКИМОВА.

Она отметила, что подобные органы, правда с разными полномочиями, существуют во многих странах.

«Практика функций Советов в мире разная. В большинстве случаев, Совет существует, но он не имеет права блокировать ведущие решения монетарной политики Нацбанка. По образу и подобию были сделаны соответствующие изменения (в Украине – УНИАН) и были уменьшены существенно функции Совета банка летом, когда вносились изменений в закон», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что Совет Нацбанка является "излишней постсоветской структурой".

В июле т.г. Верховная Рада внесла ряд изменений в Закон "О Национальном банке Украины", которыми существенно ограничила полномочия Совета Нацбанка.

Сейчас Совет НБУ не может давать рекомендации по увольнению или назначению председателя и членов правления.