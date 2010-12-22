Смена руководства НБУ не приведет к нестабильности на рынке - эксперт

Смена руководства Национального банка Украины не приведет к какой-либо нестабильности на рынке в краткосрочной перспективе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

«Смена руководства была ожидаема рынком уже после того, как произошли изменения относительно первого замглавы НБУ. Поэтому данные изменения не должны повысить нестабильность на рынке в краткосрочной перспективе», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что в среднесрочной перспективе политика, проводимая Нацбанком, будет определяться в большей степени договоренностями с Международным валютным фондом.

«В среднесрочной перспективе (по крайней мере до конца следующего года) политика НБУ будет больше соответствовать требованиям МВФ, а именно: контроль за денежными агрегатами и недопущение их значительного роста, либерализация валютного рынка и переход к более гибкому обменному курсу», - отметил А.ПЕЧЕРИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

Такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания в должности главы НБУ увеличен до 7 лет.