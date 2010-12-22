АУБ и УКБС будут вместе отстаивать интересы коммерческих банков

Ассоциация украинских банков (АУБ) и Ассоциация «Украинский кредитно-банковский Союз» (УКБС) объединили усилия в отстаивании интересов коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на совместной пресс-конференции генерального директора УКБС Галины ОЛИФЕР и президента АУБ Александра СУГОНЯКО.

«Ассоциация украинских банков и Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз», объединяя совместные усилия ради сохранения украинской банковской системы, обращаются к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, руководству Национального банка Украины и правительства, народным депутатам Украины с призывом прекратить политику дискриминации малых и средних банков и отклонить проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)» регистр. №0884», - говорится в совместном заявлении ассоциаций.

В АУБ и УКБС считают, что Украина, задекларировав свои евроинтеграционные стремления, должна придерживаться рыночных принципов, среди которых - честная конкуренция. «Международный валютный фонд и Всемирный банк, руководствуясь этими принципами, не могут требовать от Украины деформировать конкурентную среду путем нарушения прав жизнеспособных банковских учреждений, независимо от их размера», - говорится в заявлении.

В ассоциациях считают, что при подготовке данного законопроекта ко второму чтению грубо нарушен регламент работы Верховной Рады, поскольку в него внесен ряд дополнительных положений и норм к статьям, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении.

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что законопроект предусматривает повышение с действующих 75 млн. грн. до 500 млн. грн. требований к минимальному уставному капиталу для создания банка с одновременным предоставлением Национальному банку Украины права единолично принимать решение о минимальном размере регулятивного капитала и норматива его достаточности (адекватность) для действующих банков, что на сегодня является компетенцией Верховной Рады и определяется законом.

В условиях избыточной закрытости НБУ и отсутствия его контакта с общественностью это создаст систему банковского надзора с неограниченными полномочиями, которые не подлежат ни контролю, ни влиянию. А также предоставит НБУ дополнительное право единолично, без всякого обоснования и учета международных стандартов или опыта, изменять правила игры, постоянно повышая требования к капиталу, и создаст механизм для искусственного устранения с рынка малых и средних банков.

Как сообщалось, законопроект №0884 выносился на рассмотрение парламента 14 декабря т.г., однако был отправлен на доработку в Комитет Верховной Рады по вопросам банков и банковской деятельности. Законопроект включен в повестку дня для рассмотрения на заседании Верховной Рады, которое состоится 24 декабря т.г.