МВФ выделил Украине второй транш

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Решение принято на заседании 22 декабря.

Согласно сообщению, первый заместитель исполнительного директора МВФ Джон ЛИПСКИ отметил, что в МВФ удовлетворены выполнением Украиной программы сотрудничества с Фондом. "Власть страны и в дальнейшем настроена на своевременное проведение реформ в фискальном, топливно-энергетическом и финансовом секторах, что необходимо для достижения целей программы", - отметил Дж.ЛИПСКИ.

Последовательное проведение реформ, подчеркнул он, будет содействовать закреплению макоэкономической стабильности, усилению доверия, улучшению доступа к рынкам капитала, а также будет стимулировать дальнейший рост экономики.

«Ядром программы остается коректировка фискальной ситуации», - подчеркнул Дж.ЛИПСКИ.

В близайшей перспективе, отметил он, важным вопросом является скорейшее принятие государственного бюджета на 2011 год, строгий контроль за его выполнением и меры по улучшению администрирования налогов.

«Фискальная стабильность в перспективе в большой степени зависит от структурных реформ в сфере пенсионного обеспечения, государственного управления и деятельности государственных компаний. В этой связи ключевым заданием является своевременное принятие и выполнение закона о пенсионной реформе, поданного в парламент", - сказал Дж.ЛИПСКИ.

Предпринятые в Украине шаги по укреплению финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины», отметил Дж.ЛИПСКИ, достаточно важны, однако для создания более прозрачногого и жизнеспособного энергосектора необходимо повысить цену на газ. "Дальнейшие меры, в том числе повышение цены на газ и структурные реформы, необходимы для создания более жизнеспособного и прозрачного энергосектора", - подчеркнул представитель МВФ.

Также Дж.ЛИПСКИ отметил, что в Украине успешно была проведена работа по восстановлению доверия в финансовой системе, в том числе в плане рекапитализации частных банков и усилению надзора над банковской системой.

"Сейчас пришло время активизировать усилия для решения проблемы больших объемов обесценившихся активов, что мешает финансовому сектору поддерживать экономическое оздоровление", - подчеркнул Дж.ЛИПСКИ.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ находилась в Украине в ноябре для пересмотра программы сотрудничества по кредиту stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Планировалось, что из второго транша около 1 млрд. долл. будет направлено на покрытие дефицита госбюджета, остальные средства - в резерв Национального банка Украины.