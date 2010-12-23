Нацбанк руководствуется устаревшими механизмами монетарной политики - экс-замглавы НБУ

Экс-заместитель председателя Национального банка Украины (2005-2009 гг.) Александр САВЧЕНКО считает, что НБУ не смог реформироваться, в результате чего механизмы монетарной политики остались устаревшими.

Такое мнение А.САВЧЕНКО выразил накануне в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Кризис показал очень много изъянов как Нацбанка, так и банковской системы. Удельный вес проблемных кредитов у нас самый большой в мире, девальвация самая глубокая, инфляция самая большая в Европе, кредитования нет. Мы не внедрили новые формы, методы монетарной политики, отстаем от валютно-курсовой политики. Это не вина СТЕЛЬМАХА. Нельзя вынуть из контекста всей финансовой системы…", - сказал А.САВЧЕНКО.

Однако экс-заместитель председателя НБУ убежден, что вина Нацбанка заключается в поддержке "плохих банков, бизнеса и плохого правительства, которое не умеет хозяйствовать".

"Но не поддерживал здоровые банки, бизнес, все то, что ведет к росту. За инфляцию отвечает только Нацбанк, а не правительство, потому что это феномен денежной политики", - отметил он.

А.САВЧЕНКО считает, что НБУ всегда был "местечковым" банком, даже по сравнению с центральными банками соседних стран – Польши, Венгрии, России, Беларуси. "Мы отстали от них на 3-5 лет, а от некоторых навсегда. Задачи стоят очень большие перед финансовой системой. Функции колоссальные - сохранение нашего богатства. Сейчас нет понимания, как возобновить кредитование, а это главная функция НБУ и правительства. А мы спасаем какие-то коммерцбанки", - отметил экс-заместитель председателя НБУ.