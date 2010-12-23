Арбузов возлавил Нацбанк

Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Сергея АРБУЗОВА на должность председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 282 народных депутата из 293 зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины дала согласие на освобождение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Национального банка Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 278 народных депутатов из 292 ,зарегистрированных в сессионном зале.

Президент внес соответствующее представление в ВР в связи с достижением В.СТЕЛЬМАХОМ пенсионного возраста.