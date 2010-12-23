ЕС возобновил санкции против Северной Кореи
11:01, 23 декабря 2010Финансы
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Совет ЕС принял решение возобновить санкции против Северной Кореи и расширить их.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 22 декабря по письменной процедуре.
В результате решения список физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, был дополнен одним гражданином Кореи и шестью организациями.
Санкции включают в себя отказ в выдаче виз в страны-члены Европейского Союза, а также «замораживание» активов.
Кроме того, решение Евросоюза предполагает ограничение торговой активности, в частности, в сфере вооружений.
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