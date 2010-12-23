Российский дипломат призвал украинских инвесторов активнее выходить на рынок РФ

Советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине Алексей УРИН призвал украинских инвесторов активнее выходить на российский рынок.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом А.УРИН сказал в ходе круглого стола на тему «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы», который прошел в институте в рамках исследовательского проекта «Украина-Россия. Итоги года».

«К сожалению, доля украинского капитала пока ничтожно мала. Есть отдельные компании, которые уже успешно работают на российском рынке, в частности «Рошен» – хорошо известная вам. Пока эти примеры единичны, но мы приглашаем не бояться, приходить на российский рынок и активно на нем работать», - сказал он.

Так же А.УРИН рассказал об интересе россиян к украинскому рынку – практически ко всем секторам украинской экономики.

«Надеемся, что те проблемы, которые существуют сегодня - достаточно болезненные - все-таки будут сняты. И следующий год ознаменуется укреплением позиций российского капитала. Уверен, что это в интересах, прежде всего, украинской экономики, которая как в кислороде, нуждается в притоке внешних инвестиций», - считает он.