Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9710-7,9790 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9710/7,9790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2606/0,2609, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4485/10,4605. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3105/1,3107 (среда — 1,3143/1,3145).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9630/7,9670.