ВР приняла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 266 народных депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон имеет целью уточнение и согласование отдельных положений Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины.

В частности, законом предусмотрены изменения в Бюджетный кодекс Украины в части изменения названий некоторых налогов, сборов (обязательных платежей), а именно налога с доходов физических лиц на налог на доходы физических лиц; сбора за загрязнение окружающей природной среды на экологический налог; акцизного сбора на акцизный налог, налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на сбор за первую регистрацию транспортного средства; сбора за специальное водопользование на сбор за специальное использование воды; плату за приобретение торговых патентов на сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности и тому подобное.

Также предусмотрено исключение некоторых налогов, сборов (обязательных платежей) в связи с их отменой, в частности сбора за геологоразведочные работы; зачисление (с 2013 года) в специальный фонд государственного бюджета части экологического налога с направлением таких средств на финансирование исключительно целевых проектов экологической модернизации предприятий; уточнение ссылок в связи с утратой силы отдельных законодательных актов в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины.

Также положения закона предусматривают, в частности внесение изменений в:

Кодекс Украины о недрах, законы «О нефти и газе» и «О государственной геологической службе Украины» - относительно введения прозрачной процедуры продажи специальных разрешений на пользование недрами на аукционах и установление максимальной их стоимости.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О нефти и газе» - в части избежания потерь облагаемых налогом доходов нефтегазодобывающих предприятий, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и более, в результате занижения цен реализации нефти, газового конденсата и сжиженного газа; Закон Украины «Об обращении с радиоактивными отходами» - относительно обеспечения финансирования мероприятий обращения с радиоактивными отходами, которые образовались в результате Чернобыльской катастрофы, за счет средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами; Закон Украины «Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства» - в части продажи объектов незавершенного строительства на открытых аукционах вместе с земельным участком, на котором расположен этот объект и тому подобное.

Внесены изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно определения Государственной судебной администрации Украины главным распорядителем бюджетных средств (вместо определения главными распорядителями 769 судов общей юрисдикции) и остановки не с 2011, а с 2012 года положений относительно выплаты судейского вознаграждения и помощи на оздоровление.

Кодексом также установлено, что в Государственный бюджет Украины будут перечисляться 50% налога на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) на территории города Киева.