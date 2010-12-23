Янукович назначил Стельмаха своим советником - указ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом назначил экс-председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА советником Президента Украины.

Указ от 23 декабря 2010 года обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины освободила В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ и дала согласие на назначение на эту должность Сергея АРБУЗОВА.