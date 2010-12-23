Довгий просит уменьшить объем изъятий из бюджета Киева

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и к Президенту Украины с просьбой изменить показатели проекта государственного бюджета на 2011 год и уменьшить объем изъятий из бюджета Киева с 8,250 млрд. грн. до максимум 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ сообщил сегодня во время пленарного заседания Киевсовета.

По его словам, изъятия из бюджета Киева, которые заложены в проекте госбюджета в объеме 8,250 млрд. грн., на 30% превышают изъятия нынешнего года.

“Это вообще является абсолютным рекордом за всю историю межбюджетных отношений столицы с госбюджетом”, - отметил О.ДОВГИЙ.

По словам секретаря Киевсовета, при таких изъятиях ресурс города в 2011 году на финансирование делегированных полномочий будет практически таким же, как и в этом году, несмотря на запланированный рост, и будет составлять всего 5,5 млрд. грн.

“Это значит, что мы физически не сможем профинансировать даже защищенные статьи бюджета. Ведь ресурс, который Верховная Рада оставляет городу, абсолютно не учитывает роста минимальной заработной платы, цены на энергоносители и инфляцию. Иными словами, город не будет иметь средств на выплату в полном объеме даже зарплат врачам, учителям, социальной помощи и т.п.”, - заявил секретарь Киевсовета.

При этом, по его словам, на выполнение функций столицы в проекте госбюджета предусмотрено всего 300 млн. грн. или чуть больше 10% от потребности.

Кроме того, отметил О.ДОВГИЙ, предлагается профинансировать, в частности, льготы на услуги связи, транспортные перевозки из госбюджета только на 37%.

“Вчера как заместитель городского председателя я обратился с письмом в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, в котором изложил предложения к проекту госбюджета на 2011 год и относительно внесения изменений в Бюджетный кодекс. Я прошу, чтобы изъятия не превышали 5 млрд. грн., а субвенции из госбюджета должны осуществляться в полном объеме”, - отметил О.ДОВГИЙ.