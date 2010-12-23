Германия предложит создать европейский МВФ

Германия предложит создать своего рода европейский монетарный фонд.

Об этом сообщает сегодня французская «Le Monde» со ссылкой на немецкую «Süddeutsche Zeitung».

Этот новый «независимый» институт должен дополнить Европейский центральный банк.

По информации, изложенный в рабочем документе, о котором пишет «Süddeutsche Zeitung», новый фонд будет носить название «Европейский фонд стабильности, роста и инвестиций», однако по своей деятельности будет очень похож на Международный валютный фонд.

Предполагается, что новый европейский фонд сможет предоставлять срочную помощь странам-членам зоны евро в обмен на жесткие экономические условия.

Страны, которые будут просить кредитов у фонда, должны будут передавать ему в виде гарантий золотовалютные резервы либо облигации.

При этом, немецкое предложение предполагает, что этот фонд должен иметь неограниченные возможности рефинансирования для защиты зоны евро.

Как отмечает «Le Monde», Нидерланды, Финляндия и Ирландия также выступили с предложениями относительно возможного создания такого фонда в ЕС.

Издание также отмечает, что позиция Франции на сегодня существенно отличается от позиции Германии. Так, Франция, в частности, предлагает создать своеобразное «экономическое правительство» стран-членов зоны евро, которое бы могло заблокировать любое решение национальных правительств, которое могло бы оказать негативное влияние на другие страны-члены зоны евро.

Министры финансов стран-членов ЕС обсудят дальнейшие действия по поддержанию стабильности евро на заседании в середине января будущего года.