Украина утратила «пряник» от МВФ, побуждающий к проведению реформ - эксперт

Украина утратила внешний «пряник» от Международного валютного фонда (МВФ), побуждающий к проведению реформ.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «вслед за получением второго транша МВФ правительство сильно теряет мотивацию придерживаться бюджетной дисциплины и проводить непопулярные реформы». Основной из причин повышенной активности государства в продвижении непопулярных реформ в последние месяцы было желание получить ту часть средств МВФ, которая направляется на финансирование бюджетного дефицита: 1 млрд. долларов из первого транша и еще 1 млрд. долларов из нынешнего транша. Дальнейшие транши не предусматривают никаких прямых перечислений Министерству финансов и должны полностью направляться непосредственно Национальному банку Украины. При этом международные резервы НБУ на достаточном уровне, и центробанку не понадобится каких-либо долговых вливаний до тех пор, пока ему не придется погашать предыдущие займы от МВФ (а это начнется только в феврале 2012 года).

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, на сегодняшний день возможности правительства финансировать отсутствие преобразований за счет долгов высоки. К примеру, показательными в этом отношении являются планы по выпуску в 2011 году еврооблигаций на сумму 4,5 млрд. долларов. «Таким образом, судьба реформ отныне зависит практически полностью от политической воли руководства страны действовать не только в краткосрочных интересах, но и нацеливаться на более долгосрочный горизонт государственной политики», - полагает аналитик.

По словам А.БЛИНОВА, решение МВФ о предоставлении Украине второго транша кредита соответствует ожиданиям. В целом Украина соблюла соответствующие количественные критерии и продемонстрировала определенные успехи в достижении большей сбалансированности бюджета, что является ключевым направлением государственной политики, интересующим МВФ. Подача в парламент проекта Государственного бюджета на 2011 год и законодательных инициатив по пенсионной реформе также стала частью усилий правительства, направленных на убеждение Фонда в том, что оно поддерживает финансовую дисциплину.

Довольно вероятно, считает аналитик, что с технической точки зрения данные средства поступят в Украину уже в январе 2011 года. От того, случится перечисление денег до Нового года или нет, будет зависеть объем государственного долга и международных резервов НБУ на конец 2010 года. Это также затрагивает платежный баланс, поскольку кредитные поступления от МВФ по своей сути являются притоком капитала в страну. На данный момент А.БЛИНОВ допускает, что данные средства придут в Украину до конца 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря т.г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов.

Первый заместитель исполнительного директора МВФ Джон ЛИПСКИ заявил, что в МВФ удовлетворены выполнением Украиной программы сотрудничества с Фондом. «Власть страны и в дальнейшем настроена на своевременное проведение реформ в фискальном, топливно-энергетическом и финансовом секторах, что необходимо для достижения целей программы», - отметил он.