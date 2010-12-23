Азаров: задачами правительства и НБУ являются ограничение инфляции и монетарная стабильность

Задачами, стоящими перед правительством и Национальным банком Украины, как независимым органом, являются ограничение инфляции и монетарная стабильность.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время представления трудовому коллективу НБУ нового главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Нам необходима взвешенная политика Национального банка, которая, с одной стороны, должна ограничивать инфляцию и заботиться о монетарной стабильности, а с другой стороны, безусловно, должна способствовать приросту кредитов и, прежде всего, тех, которые будут направляться на инновационное развитие страны, на модернизацию страны», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр добавил, что правительственная политика направлена на сокращение дефицита бюджета. По его словам, реальный дефицит Государственного бюджета в 2011 году будет сокращен до 3%. В текущем году бюджет выполняется с дефицитом около 5%.

«Нам от Национального банка нужна уверенность в стабильности курса, уверенность в том, что все показатели будут выдерживаться в согласованных рамках. Мы заинтересованы, чтобы Нацбанк сотрудничал с правительством относительно взвешенной, очень осторожной оценки объема денежной массы. Нам, безусловно, нужна совместная согласованная политика и взвешенные решения», - отметил Н.АЗАРОВ.

