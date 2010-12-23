Смена руководства НБУ может обесценить гривню - прогноз «Голдман Сакс»

Украинская гривня может обесцениться после того, как Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сменил председателя Национального банка Украины соратником, который, вероятнее всего, будет работать в интересах экспортеров.

Как сообщает BLOOMBERG, это накануне голосования в Верховной Раде Украины за смену руководства НБУ подчеркнула «Голдман Сакс» Групп Инк. (Goldman Sachs Group Inc.)

Напомним, 22 декабря В.ЯНУКОВИЧ обратился к парламенту с представлением освободить Владимира СТЕЛЬМАХ от должности главы НБУ и назначить на эту должность его заместителя - 34-летнего Сергея АРБУЗОВА, который родом из Донецка и является бывшим председателем “Украинского Бизнес Банка”, 63-го по размеру заемщика страны. (ВР сегодня удовлетворила просьбу Президента: уволила В.СТЕЛЬМАХА и дала согласие на назначение С.АРБУЗОВА председателем НБУ – УНИАН).

«Принимая во внимание его тесные связи с промышленными экспортерами, мы считаем, что эта новость может поставить гривну под угрозу обесценивания в ближайшее время», - написала 22 декабря экономист «Голдман Сакс» Анна ЗАДОРНОВА в электронном письме своим клиентам. «Ограниченный опыт С.АРБУЗОВА в этой сфере также может вызвать обеспокоенность на рынке».

Согласно данным торговли, собранным «Блумберг», в этом году курс гривни увеличился на 0,9% относительно доллара.

Скорее всего, ее будут продавать по курсу 8 гривен за доллар, если НБУ продолжит контролировать национальную валюту, говорит Г.ЗАДОРНОВА. Регулятор (НБУ) управляет гривней, продавая и покупая иностранную валюту на рынке, чтобы предотвратить колебания курса.

Согласно заявлению на сайте украинского парламента, экспортеры могут быть вынуждены конвертировать свои прибыли в иностранной валюте в гривниы, после того как Национальный банк отменил постановление пятилетней давности, которое отменяло обязательную продажу иностранной валюты. В.ЯНУКОВИЧ также приказал подготовить отдельный закон, который разрешит временный ввод принудительной продажи иностранной валюты.

Как пишет Г.ЗАДОРНОВА, этот закон также могут использовать, чтобы «сохранить жесткий контроль курса валюты».

В отличие от «Голдман Сакс», Дмитрий ФЕДОТКИН - экономист московского «ВТБ Капитал», инвестиционно-банковского подраздела второго по размерам заемщика соседней России, заявил, что назначение С.АРБУЗОВА председателем Нацбанка может помочь гривне укрепиться на 0,8 по отношению к доллару до конца этого года, и на 2,8 – до конца следующего.

«С.АРБУЗОВ может провести некоторые из реформ, направленные на улучшение внутреннего финансового рынка, - отметил Д.ФЕДОТКИН в электронном письме. – Поэтому для гривни сегодня есть больше рисков повышения стоимости».

Как отмечает “Блумберг”, в сентябре с.г. В.СТЕЛЬМАХ заявлял, что гривня будет продаваться по курсу 7,98 за доллар до конца года, поскольку НБУ продолжает проводить интервенции на рынок валюты. По данным “Блумберг”, в среднем в этом году валюта продавалась по курсу 7,9514 за доллар.

Согласно условиям двух траншев от Международного валютного фонда, от Украины требуется переход к более гибкому курсу обмена валюты. МВФ не настаивает на том, чтобы страна как можно скорее перешла к свободно колеблющемуся курсу гривни, а Национальный банк сделает все возможное, чтобы помешать «рискам» для стабильности валюты, заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в октябре.