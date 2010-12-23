Эксперт прогнозирует снижение курса евро в I полугодии 2011 г. с постепенным восстановлением к концу года

В первом полугодии 2011 года может произойти некоторое снижение курса евро.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня на пресс-конференции озвучил руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

«Есть большая вероятность что в первой половине 2011 года стоимость евро будет снижаться. По нашим оценкам, это снижение на рынке форекс может дойти до уровня 1,22 долл./евро, в Украине это может быть уровень 9,90 -10,00 грн./евро», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

По его словам, одним из основных факторов, которые будут определять такую динамику курса, являются долговые проблемы некоторых стран еврозоны.

При это Н.ИВЧЕНКО отметил, что начиная с середины года, когда будут приняты меры по решению проблем с долгами, евро может начать отвоевывать утраченные позиции

«Обвального падения курса евро в Украине не произойдет, да возможны цифры 9,70-9,80 грн./евро, но во второй половине года произойдет разворот стоимости евро и валюта к концу года может вырасти. Предполагаемый диапазон колебаний евро на рынке форекс в следующем году - 1,22-1,38 долл./евро, в Украине - 9,90-11,24 грн./евро», - сказал эксперт.

В тоже время Н.ИВЧЕНКО сообщил, что это базовый сценарий, вероятность которого 65-70%. С вероятностью 35% может иметь место более пессимистический сценарий, который связан с возможным выходом некоторых стран из еврозоны или обострением долговых проблем.

«Тогда есть вероятность, что евро опустится ниже 1,22 долл./евро на рынке форекс, а в Украине курс опустится ниже 9,90 грн./евро. И тогда возможно у спекулянтов дрогнут нервы и европейская валюта может продолжить снижение на рынке форекс до уровня 1,10-1,15 долл./евро, в Украине в этом случае это будет около 9 грн./евро», - отмечает Н.ИВЧЕНКО.

Что касается курса национальной валюты по отношению к доллару США, то он отметил, что сохранение тенденции экономического роста, высокие цены на объекты экспорта, умеренный дефицит Госбюджета-2011, ожидание более высокого по сравнению текущими годом урожая, дают основания говорить, что гривня имеет потенциал для укрепления.

«Макроэкономическая стабильность и, в первую очередь, мировая, будет сказываться на том, что у гривни будет потенциал для некоторого усиления в следующем году. По нашим оценкам, к лету следующего года стоимость доллара будет на уровне 7,93 грн./долл.» - сказал Н.ИВЧЕНКО. - По нашим оценкам, есть основания считать, что стоимость доллара в Украине будет колебаться на уровне 8 грн./долл.»

В тоже время он отметил, что в следующем году население должно готовиться к более значительным колебаниям курса национальной валюты.

«По нашим оценкам, с точки зрения валютного рынка, следующий год будет умеренно оптимистичным для гривни, но амплитуда колебаний в следующем году будет расширяться. Мы считаем, что Нацбанком будет проводиться более либеральная валютная политика и колебания в течение месяца будут более существенными», - сказал эксперт.

