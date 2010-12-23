Азаров представил Арбузова в должности главы Нацбанка

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил трудовому коллективу Национального банка Украины нового председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«С.АРБУЗОВ - опытный специалист. Правительство с ним работало, когда он возглавил Укрэксимбанк, потом получил опыт работы и в Национальном банке. За то время, которое он работал в Национальном банке, я убедился, что С.АРБУЗОВ - надежная замена Владимиру СТЕЛЬМАХУ», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что С.АРБУЗОВ хорошо ориентируется в банковской системе и понимает финансовую политику государства. Премьер пожелал председателю НБУ, чтобы его работа принесла большую пользу для государства.

Кроме того, глава правительства поблагодарил В.СТЕЛЬМАХА за работу в должности главы Нацбанка и отметил огромный вклад экс-председателя НБУ в становление и развитие национальной финансовой системы.