В бюджете предусмотрена экономия от еще не принятой пенсионной реформы - оппозиционное правительство

В принятом сегодня государственном бюджете Украины на 2011 год уже заложена экономия от пенсионной реформы, хотя она в Украине на законодательном уровне еще не закреплена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«Данный закон, касающийся пенсионной реформы, еще не принят, а они уже заложили в бюджет, который проголосован, экономию от этих мероприятий. Это нонсенс», - сказал он.

По словам А,ПАВЛОВСКОГО, недопустимым является также в условиях экономического и демографического кризиса повышение пенсионного возраста для украинцев, повышение минимальной продолжительности страхового стажа для получения социальной пенсии по возрасту с 5 до 15 лет и назначение пенсии только из заработка по данным системы персонифицированного учета.

А.ПАВЛОВСКИЙ также раскритиковал то, что в проекте закона предусмотрено сохранение 1,5-миллионной привилегированной категории пенсионеров, для которых пенсия насчитывается в размере 80% заработной платы.

«А для большинства граждан пенсия насчитывается таким образом, что ее размер не превышает 50% заработной платы», - сказал народный депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ призвал все оппозиционные силы не голосовать за принятие закона о пенсионной реформе. «Мы не должны дать ни одного голоса, поскольку это ухудшит положение пенсионеров и приведет к социальным возмущениям», - сказал он.

