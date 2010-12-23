Яценюк считает назначение Арбузова «приватизацией НБУ» Партией регионов

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что с назначением Сергея АРБУЗОВА председателем НБУ произошел процесс «приватизации Национального банка Украины» Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что не голосовал за кандидатуру С.АРБУЗОВА. По его словам, «ничего нового» в связи с принятием такого решения не произошло. Он отметил, что «сейчас завершается процесс приватизации страны в целом через назначение своих на должности, то есть они рассматривают страну в качестве акционерного общества». А.ЯЦЕНЮК добавил, «то, что сегодня назначили своих – означает только одно – ну все, приватизировали НБУ». «Имеем новый объект приватизации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он напомнил, как его назначали первым заместителем председателя НБУ. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «тогда был председателем совета НБУ Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, и они меня, как школьника, полтора часа тренировали на заседании совета НБУ – начиная от нормативных актов НБУ и заканчивая моим виденьем монетарной политики».

