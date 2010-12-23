НБУ разъяснил, что обязательная продажа экспортной выручки не вводится

Национальный банк Украины своим письмом № 13-115/6693-23311 разъяснил, что обязательная продажа экспортной выручки не вводится.

Текстом данного письма располагает УНИАН.

Как сообщалось, НБУ постановлением №457 от 8 октября 2010 года признал утратившим силу постановление Нацбанка от 31 марта 2005 года № 101 “Об отмене обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов” (регистрация в Минюсте 5 апреля 2005 года, № 359/10639).

Постановление №101 отменяло действие постановления НБУ от 4 сентября 1998 года N349 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов - юридических лиц".

Нацбанк разъясняет, что согласно циркулярам Министерства юстиции Украины признание нормативно-правового акта утратившим силу не возобновляет действие документов, которые отменялись этим нормативно-правовым актом.

НБУ резюмирует, что «таким образом, с утратой силы постановления № 101 не возобновляется действие постановлений правления Национального банка Украины, которые регулировали в свое время порядок осуществления обязательной продажи валюты…».

