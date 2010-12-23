Закрытие межбанка: доллар - 7,9625/7,9655 грн.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9710/7,9790, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9625/7,9655 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2606/09, к 12:00 цены упали 0,2599/0,2601. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6825 (+0,0023).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3085/1,3150. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4485/10,4605, к 12:00 цены уши вниз 10,4290/10,4425. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4160/10,4260.