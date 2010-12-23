Кабмин определил выплаты, с которых не собирается единый социальный взнос
Кабинет министров Украины утвердил Перечень видов выплат, которые осуществляются за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 22 декабря 2010 года.
Указанный Перечень утвержден с целью реализации статьи 7 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.
Согласно законодательству, выплаты, на которые начисляются страховые взносы, включаются в базу, из которой вычисляются и выплачиваются страховые выплаты фондами государственного социального страхования (пенсия, пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности и тому подобное). Перечень определяет выплаты, которые не включаются в базу для начисления единого взноса.
Как следствие, эти выплаты, которые не связаны с выполнением трудовых обязанностей, не будут включены в базу, из которой вычисляются страховые взносы, что обеспечит социальную справедливость при получении застрахованными лицами страховых выплат.