Подписание договора о свободной торговле СНГ не усложнит переговоры по созданию ЗСТ с ЕС – Пятницкий

Подписание Украиной договора о свободной торговле СНГ не усложнит переговоры по созданию Зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«У нас есть соглашения о свободной торговле с Россией, Казахстаном, Беларусью, в целом с СНГ тоже есть. Другое дело, что оно полностью не реализовано. На сегодня реалии в мире изменились. Сейчас в рамках СНГ планируется введение правил с учетом норм Всемирной торговой организации, при этом большинство стран Содружества не являются членами ВТО, но и Россия, и Казахстан, и Беларусь находятся в процессе вступления в эту организацию. Так что, думаю, в данном вопросе проблем не будет», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, договор о свободной торговле СНГ планируется подписать в апреле 2011 года. Переговорный процесс по подготовке соглашения о ЗСТ с Евросоюзом планируется завершить не позже второй половины 2011 года.

Интервью В.ПЯТНИЦКОГО читайте на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/rus/detail/71799

