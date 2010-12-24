Королевская надеется, что в 2011 году прогрессивные экономические законы заработают

Важно добиться, чтобы в 2011 году принятые парламентом прогрессивные экономические законы заработали и принесли реальную пользу людям.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила на торжественном приеме, посвященном подведению итогов работы Комитета в 2010 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, на последнее в этом году торжественное заседание Комитета Верховной Рады в Дом официальных приемов пришли народные депутаты, руководители крупных компаний, эксперты, политологи, журналисты, представители союзов и ассоциаций предпринимателей и общественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Я говорю слава благодарности всем тем специалистам, которые нас поддерживали, помогали и всегда были рядом. Один в поле не воин, и один парламентский Комитет в Раде погоды не сделает. Но то, что законы, подготовленные нашим Комитетом, часто принимались конституционным большинством более 300 голосов, то, что наш Комитет по количеству рассмотренных и принятых законопроектов входит в пятерку наиболее результативных, свидетельствует, что все, находящиеся сегодня в этом зале неплохо поработали».

Глава парламентского Комитета отметила, что, к сожалению, в 2010 году много сил пришлось потратить на то, чтобы не допустить принятия откровенно вредных для экономики решений. «Тем не менее, нам удалось много сделать, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - За последние 7 лет мы впервые смогли провести парламентские слушания, посвященные экономическим реформам и ожиданиям украинского бизнеса, добились принятия закона о государственно-частном партнерстве. Теперь есть все необходимые законодательные условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Я очень надеюсь, что этот закон заработает в 2011 году, и увеличит приток зарубежных инвестиций».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в уходящем году Украина, наконец, пошла по пути дерегуляции. «В этом вопросе нам удалось наладить правильную коммуникацию между Администрацией Президента, Кабинетом министров и Верховной Радой. Благодаря совместной работе нам удалось существенно сократить количество лицензируемых видов деятельности, был принят принцип «молчаливого согласия», декларативный принцип и закон о рыночном надзоре. Важно добиться, чтобы в 2011 году принятые нами прогрессивные законы заработали и принесли реальную пользу людям», - отметила народный депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, важной вехой 2010 года стала организация Совета предпринимателей при Верховной Раде, как внешней площадки реформ. «Благодаря Совету предпринимателей мы сможем выстроить реформы через диалог, он станет дискуссионной площадкой, благодаря которой бизнес сможет оценивать законопроекты и выдвигать свои предложения еще на стадии их подготовки. Мы верим, что работа Совета и Комитета Верховной Рады позволит эффективно наладить диалог бизнеса и власти, сделать все, чтобы этот диалог не сводился к монологу прокурора», - сказала народный депутат.

Глава парламентского Комитета рассказала о состоявшейся на днях встрече с молодыми экономистами. «Мы пригласили студентов, которые родились уже в независимой Украине и которым предстоит через несколько лет развивать экономику нашей страны. Это люди новой формации, новых экономических взглядов, и в следующем году мы вместе с ними будем развивать проект «Новая экономика», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.