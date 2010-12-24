В ПР называют госбюджет-2011 год бюджетом национального развития

В Партии регионов называют государственный бюджет на 2011 год бюджетом национального развития.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

«Как отмечает ряд независимых экономических экспертов и авторитетных международных финансовых организаций, новый бюджет закладывает фундаментальную базу для уверенного развития государства. Он учитывает инновации налоговой реформы, ожидаемые положительные результаты административной, бюджетной, судебной реформ и ряда других намеченных преобразований», - отмечается в заявлении.

Как утверждают в Партии регионов, «госбюджет-2011 – план системного развития, а не ситуативного проедания. Все статьи, от финансирования которых зависит стабильное функционирование и развитие государства, сохранены. Каждая статья расходов нового бюджета подкреплена реальным источником доходов. Капитальные расходы государства увеличиваются в 2,3 раза. Запланирован ряд проектов в рамках подготовки к Евро-2012, начнется реализация масштабных национальных проектов, инвестпроектов в области энергосбережения и внедрение новых технологий».

Кроме того, «благодаря существенному ограничению общегосударственных расходов, более чем 30-процентному сокращению объема внешних заимствований, существенному уменьшению дефицита государственного бюджета и усиленному контролю над уровнем инфляции бюджет Украины 2011 года можно с уверенностью назвать «бюджетом национального развития», - подчеркивается в заявлении.

Также, по мнению «регионалов», безусловным достоинством бюджета на 2011 год является увеличение ресурсной базы местных бюджетов на 15,5 млрд. грн. Бюджеты развития в регионах увеличатся в 3,6 раза, по сравнению с 2010 годом. Кроме того, почти на 20% увеличены дотации для предоставления льгот и жилищных субсидий населению.

В заявлении цитируются слова Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что «сама бюджетная политика 2011 года является неотъемлемой составляющей реформ. Все ее аспекты – от порядка формирования к режиму исполнения – составляют основу новой государственной экономической политики».

Кроме того, в Партии регионов подчеркнули, что в основе такой новой политики лежит системное и продуктивное взаимодействие Президента, правительства и парламента. «Именно консолидация усилий всех ветвей власти является залогом успешного проведения реформ, придает людям уверенность в завтрашнем дне, повышает конкурентоспособность государства», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 декабря, Верховная Рада приняла в целом государственный бюджет Украины на 2011 год. За принятие данного закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале. Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также внефракционные депутаты. Фракции «БЮТ-Батьківщина» и большая часть НУ-НС участие в голосовании не принимали и не присутствовали в сессионном зале.

Принятым документом доходы государственного бюджета Украины на 2011 год определены в сумме 281.464.879,4 тыс. грн., расходы - 321.948.850,3 тыс. грн.

Законом установлен предельный размер дефицита госбюджета в сумме 38.843.000 тыс. грн.