ЕС профинансирует 3 программы помощи Украине

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ подписал соглашения между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании трех программ помощи Украине со стороны Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, соглашениями предусмотрено предоставление Украине ресурсов на бесплатной и безвозвратной основе.

Общая цель программы “Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины” - реализация стратегических приоритетов развития отечественной транспортной отрасли, внедрение институционных реформ в транспортном секторе, улучшение транспортной инфраструктуры. Программа предусматривает укрепление сотрудничества Украина – Европейский Союз относительно приоритетов, определенных соглашениями между Украиной и ЕС в транспортном секторе; содействие дальнейшему сближению отечественного законодательства с нормами ЕС и международными нормами и стандартами и интеграция Украины в транспортные системы Евросоюза. Стоимость программы составляет 65 млн. евро.

Главной целью программы «Поддержка реализации Стратегии национальной экологической политики Украины» является приведение экологической стратегии нашей страны в соответствие с нормами ЕС и приоритетами, согласованных в рамках Плана действий Украина-ЕС и Повестки дня ассоциации Украина-ЕС. Программа предусматривает оказание помощи правительству Украины в улучшении показателей реализации экологической политики, совершенствовании системы управления в сфере охраны окружающей среды и учете экологических аспектов в стратегиях других отраслей, таких как энергетика, транспорт и промышленность. Среди приоритетов программы - построение институционного потенциала и поддержка мероприятий по совершенствованию законодательства, а также выполнение международных конвенций и многосторонних соглашений в сфере охраны окружающей среды. Стоимость программы - 35 млн. евро.

Целью программы «Твиннинг и техническая помощь для поддержки Европейской политики соседства» является обеспечение построения потенциала основных инститтов, учреждений и организаций в Украине для эффективного выполнения обязательств, определенных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС. Среди целей программы - подготовка Украины к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. Прежде всего, речь идет о сферах, определенных как основные для успешной реализации соглашения (санитарные и фитосанитарные мероприятия ВТО, гарантирование качества, рыночная инфраструктура). Стоимость этой программы составляет 16 млн. евро.