Тигипко: дефицит ПФ в этом году составит 26,6 млрд. грн., в 2011 г. – 18 млрд. грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня, выступая в Верховной Раде.

«В этом году дефицит Пенсионного фонда будет составлять 26,6 млрд. грн. На сегодняшний день Пенсионный фонд свой год закончил – мы выплатили все пенсии, то есть мы выполнили все обязательства по Пенсионному фонду. Если будет принята пенсионная реформа, которую мы предлагаем, дефицит Пенсионного фонда в 2011 году будет составлять 18 млрд. грн., если нет, то приблизительно 20 млрд. грн.», – сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что если удастся реализовать все планы по пенсионной реформе, то в 2014 году бюджет Пенсионного фонда будет сбалансирован.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря т.г. министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что для покрытия дефицита Пенсионного фонда Украины в текущем году планируется выделить еще 17,7 млрд. грн. При этом он подчеркнул, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда планируется сократить.

Также он сообщил, что на сегодняшний день размер непогашенных заимствований, которые были предоставлены Госказначейством Пенсионному фонду, составляет 22 млрд. грн. из общей суммы предоставленных займов в 28 млрд. грн.

Ранее вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявлял, что размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

По словам вице-премьера, для того чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением №626 от 21 июля т.г. утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы ПФУ в 2010 году запланированы в размере 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления – 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. предусмотрено за счет средств государственного бюджета.