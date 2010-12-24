Эксперт: сегодня на торгах пара евро/доллар будет в диапазоне 1,3090-1,3130

На торгах в пятницу, 24 декабря, пара евро/доллар, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, продолжит торговаться в диапазоне 1,3090-1,3130.

Фунт/доллар ожидается в диапазоне 1,5370-1,5450.

Доллар/иена может начать тестировать поддержку на 82,80, пробой этого уровня откроет дорогу к 82,00.

Доллар/франк, скорее всего, попробует преодолеть сопротивление 0,9620, в случае успеха пара может вырасти до уровня 0,9700.

В пятницу важных экономических новостей не ожидается, все готовятся к Рождеству, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.