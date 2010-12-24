Оппозиция обратится в КС по поводу бюджета-2011

Член фракции "БЮТ-Батьківщина" Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд относительно неконституционности принятого государственного бюджета Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила сегодня во время брифинга.

«Мы будем обращаться в Конституционный суд. Согласно заключению научно-экспертного управления Верховной Рады, бюджет имеет ряд статей, которые нарушают Конституцию Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно замечаниям к проекту закона о госбюджете Главное юридическое управление отметило, что «вопреки конституционным предписаниям значительная часть положений проекта закона о государственном бюджете на 2011 год предоставляет Кабинету министров Украины, Министерству финансов широкий круг полномочий относительно регулирования отношений, связанных с осуществлением бюджетных расходов. Такой подход, по нашему мнению, не учитывает требования статей 6, 19, 92 и 95 Конституции Украины относительно необходимости определения законом границ полномочий, оснований и способа, в рамках которых должны действовать органы государственной власти и их должностные лица, а также требований ст. 95 Конституции, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет Украины на 2011 год.

За принятие данного закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также внефракционные депутаты.

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и большая часть НУ-НС участие в голосовании не принимали и не присутствовали в сессионном зале.

Принятым документом предусмотрено определить доходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 281.464.879,4 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 238.581.192,9 тыс. грн. и доходы специального фонда госбюджета - 42.883.686,5 тыс. грн., согласно дополнению №1 к данному Закону.

Предусмотрено утвердить расходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 321.948.850,3 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда госбюджета - в сумме 279.127.019,8 тыс. грн. и расходы специального фонда госбюджета - в сумме 42.821.830,5 тыс. грн.

Также предусмотрено утвердить на 2011 год возвращение кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 9.185.368,9 тыс. грн., в том числе возвращение кредитов в общий фонд госбюджета - в сумме 4.497.499,3 тыс. грн. и возвращение кредитов в специальный фонд госбюджета - в сумме 4.687.869,6 тыс. грн.; предоставление кредитов из государственного бюджета Украины в сумме 7.544.398 тыс. грн., в том числе предоставление кредитов из общего фонда госбюджета - в сумме 796.100,3 тыс. грн. и предоставление кредитов из специального фонда госбюджета Украины - в сумме 6.748.297,7 тыс. грн.

Законом установлен предельный размер дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 38.843.000 тыс. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда госбюджета - в сумме 36.844.427,9 тыс. грн. и предельный размер дефицита специального фонда госбюджета - в сумме 1.998.572,1 тыс. грн., согласно дополнению №2.

ВРУ также 275 голосами народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале, приняла постановление, которым поручила Кабинету Министров по результатам выполнения бюджета в первом квартале внести проект закона об изменениях в госбюджет в части увеличения финансирования статей по социальным расходам. Такие же изменения КМУ должен подать и по результатам выполнения бюджета за первое полугодие.