Оппозиция обратится в КС относительно неконституционности бюджета-2011 - Королевская

Член фракции "БЮТ-Батьківщина" Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что оппозиция намерена обратиться в Конституционный суд относительно неконституционности принятого государственного бюджета Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила сегодня во время брифинга.

«Мы будем обращаться в Конституционный суд. Согласно заключению научно-экспертного управления Верховной Рады бюджет имеет ряд статей, которые нарушают Конституцию Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Согласно замечаниям к проекту закона о госбюджете Главное юридическое управление отметило, что «вопреки конституционным предписаниям значительная часть положений проекта закона о государственном бюджете на 2011 год предоставляет Кабинету министров Украины, Министерству финансов широкий круг полномочий относительно регулирования отношений, связанных с осуществлением бюджетных расходов. Такой подход, по нашему мнению, не учитывает требования статей 6, 19, 92 и 95 Конституции Украины относительно необходимости определения законом границ полномочий, оснований и способа, в рамках которых должны действовать органы государственной власти и их должностные лица, а также требований ст. 95 Конституции, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов».